شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-28 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الدواجن حالة من الاستقرار من حيث حجم المعروض بالسوق و الأسعار في المزرعة وللمستهلك حيث تتراوح أسعار الدواجن المزارع اليوم الجمعة 19-3-2021 بين 25-28 جنيها للكيلو، ومن المقرر أن تشهد الدواجن اقبالا كبيرا خلال شهر رمضان المبارك وهو ما قد يكون عاملا مؤثرا في السعر النهائي.

وقال محمود الفيومي صاحب محل دواجن إن زيادة المعروض في السوق هو المحرك الرئيسي في استقرار أسعار الدواجن وذلك نتيجة زيادة المعروض، موضحا أن سعر المستهلك يتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو، أضاف ، تتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، و سعر الدواجن البلدى في المزرعة 30 جنيها للكيلو ، وأن السعر للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 إلى أن البيض يشهد استقرارا فى الوقت الحالي حيث يتراوح سعر البيض للمستهلك بين 37-40 جنيها بينما البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.