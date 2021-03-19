الاقتصاد

اسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى 32-48 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة عن أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 19-3-2021 حيث سجلت أسعار البورى تتراوح  بين 32 - 38 جنيها للكيلو، البورى 1 بين 42-48 جنيها للكيلو، بينما استقرت البلطى المزارع 1، 18-21 جنيها للكيلو مقابل 19-22 جنيها للكيلو بينما سجل البلطى المزارع 2، 16-17.5  جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو. 

 

 

وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.  و سعر البربون " 1 " لـ40-48 جنيها للكيلو، والبربون "2" 30-38 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو. 

 

 

 

  و استقر سعر السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو،  و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو،. وسجلت  أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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