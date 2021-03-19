شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الغذائية: مصر الأولى عالميا فى تصدير الفراولة المجمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الأزمة العالمية التى تمر بها كافة الأسواق التجارية منذ انتشار فيروس كورونا استطاعت الصناعات الغذائية المصرية أن تحقق أعلى معدلات للتصدير على مستوى العالم مقارنة بصادرات باقى الدول ومن أبرز السلع المصرية التى حققت المراكز الأولى عالميا فى التصدير الفراولة المجمدة واستطاعت مصر أن تكون أكبر مصدر فى العالم من الفراولة المجمدة وفقا لبيانات الأمم المتحدة فى عام 2019 ، وسجلت صارداتها فى 2020 قيمة 153 مليون دولار بنمو 2% عن العام السابق عليه .

ووفقا لإحصائيات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، استطاعت مصر أن تحتل المركز الثالث عالميا فى إنتاج الزيتون المخلل "زيتون المائدة" وبلغت حجم الصادرات منه فى 2020 قيمة 112 مليون دولار، كما سجلت مصر المركز الثالث عالميا فى البصل المجفف فى عام 2019 ومستمرة حتى الآن لتحقق قيمة صادرات منه فى 2020 بقيمة 41 مليون دولار.

وفيما يتعلق بصادرات أكبر السلع الغذائية خلال عام 2020 جاءت صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 317 مليون دولار ، ويليها زيوت الطعام بقيمة 215 مليون دولار بنمو 18% عن العام السابق عليه 2019، وصادرات السكر بقيمة 163 مليون دولار بنمو 20% ، والدقيق بقيمة 165 مليون دولار، كما حققت مصر من الخضار المجمد مراكز عالمية فى تصديره بقيمة 160 مليون دولار بنمو 33% .

فيما تراجعت صادرات مصر من الجبن المطبوخ بنحو 39% خلال العام الماضى بسبب حالة الإغلاق الذى شهده العالم أجمع فى ذروة انتشار فيروس كورونا وسجلت قيمتها 90 مليون دولار فقط ، كما سجلت صادرات الخمائر 38 مليون دولار ، وارتفعت صادرات المكرونة بنحو 29% .

وفيما يتعلق بأهم الدول تصدرت السعودية أولى الدول عالميا فى استيراد السلع الغذائية المصنعة من مصر خلال عام 2020 بقيمة صادرات بلغت 310 مليون دولار ، ويليها أمريكا فى المركز الثانى بقيمة 181 مليون دولار ، والأردن بقيمة 169 مليون دولار ، وجاءت اليمن فى المركز الرابع بقيمة 166 مليون دولار ، وفى المركز الخامس ليبيا بإجمالى صادرات بلغت 163 مليون دولار .