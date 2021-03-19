شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف الارتداد من الأعلى له منذ منتصف 2020 أمام نظيره الين عقب قرارات وتوجهات المركزي الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ الثامن من حزيران/يونيو 2020، وليعد بصدد أول خسائر أسبوعية في خمسة أسابيع أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت اجتماع بنك اليابان ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 108.87 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.89، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.83، بينما حقق الأعلى له عند 109.13.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تقلص الانكماش إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الثاني/يناير، دون التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%. وجاء ذلك، قبل أن نشهد قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 18-19 آذار/مارس بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما تابعنا كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والذي أشار للمزيد من التيسير النقدي الفعال والمستدام والتقييم لمزيد من التخفيف النقدي ضمن إجراءات السياسة النقدية وأنه تم إنشاء "الشروط والأحكام الرئيسية لنظام الفائدة لتشجيع الإقراض"، بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار حالياً إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية للمركزي الياباني.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزير الصحة الياباني نوريسيها تامورا بأن اللجنة الاستشارية للحكومة اليابانية حيال الإجراءات المضادة لفيروس كورونا وافقت الخميس على خطة للسماح بإنهاء حالة الطوارئ في منطقة طوكيو كما هو مقرر في 21 من آذار/مارس، ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا صرح الأربعاء الماضي بأن توافر أسرة المستشفيات قد تحسن في طوكيو وثلاثة محافظات مجاورة.