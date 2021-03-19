شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 11 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1914 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1916، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1902، بينما حقق الأعلى له عند 1.1921، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 1.1915.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.0% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ضمن شهادتها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، بأن المخاطر المحيطة بتوقعات النمو لمنطقة اليورو على المدى المتوسط أصبحت أقل حدة، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة على المدى القريب، وأنها تتوقع حدوث انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي مدعم بحملات التطعيم الجارية والتخفيف التدريجي لتدابير الإغلاق.

كما نوهت محافظة المركزي الأوروبي لاجارد أمام البرلمان الأوروبي لكون البنك المركزي الأوروبي سوف يستمر في الوفاء بالتزاماته ودعم التعافي بكل التدابير اللازمة وأنه سوف يتم الاستمرار في مراقبة تطورات سعر الصرف فيما يتعلق بآثارها المحتملة على توقعات التضخم على المدى المتوسط، وتلى ذلك مشاركة لاجاد أيضا بالأمس في اجتماع عبر الإنترنت مع وفد حقوق المرأة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس إعلان فرنسا إغلاق مناطق متضمنة باريس لمكافحة الوباء، ما جدد المخاوف حيال سرعة تعافي أوروبا التي تكافح لطرح اللقاحات، ونود الإشارة، لكون عدد من الدول الأوروبية ستبدأ في استخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد مرة أخرى بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي بأن اللقاح أمن، ويأتي ذلك في أعقاب مخاوف حياله تتعلق بجلطات الدم.