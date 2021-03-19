شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 25 من شياط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ الرابع من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.24% لتتداول حالياً عند 1,206.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,206.56$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 91.84 مقارنة بالافتتاحية عند 91.83.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تقلص الانكماش إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الثاني/يناير، دون التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%. وجاء ذلك، قبل أن نشهد قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 18-19 آذار/مارس بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس إعلان فرنسا إغلاق مناطق متضمنة باريس لمكافحة الوباء، ما جدد المخاوف حيال سرعة تعافي أوروبا التي تكافح لطرح اللقاحات، ونود الإشارة، لكون عدد من الدول الأوروبية ستبدأ في استخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد مرة أخرى بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي بأن اللقاح أمن، ويأتي ذلك في أعقاب مخاوف حياله تتعلق بجلطات الدم.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي عن كون لا توجد خطوط حمراء فيما يتعلق بسلامة لقاح كورونا داخل الولايات المتحدة، وجاء ذلك بعد أن قامت ثمانية دول أوروبية على الأقل آنذاك وهم ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، إيرلندا، هولندا وسلوفينيا بتعليق استخدام لقاح كورونا الذي طورته أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال أولى أسابيع هذا الشهر، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 120.92 مليون ولقي 2,674,078 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.