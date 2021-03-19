شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الياباني يثبت أسعار الفائدة والأنظار على المؤتمر الصحفي لكورودا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 18-19 آذار/مارس البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والذي أشار إلى المزيد من التيسير النقدي الفعال والمستدام والتقييم لمزيد من التخفيف النقدي الفعال والمستدام.

هذا وقد تضمن بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني إجراءات السياسة النقدية التي تستهدف المزيد من التيسير النقدي الفعال والمستدام وأنه تم إنشاء "الشروط والأحكام الرئيسية لنظام الفائدة لتشجيع الإقراض"، بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار حالياً إلي فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الياباني.