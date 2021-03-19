شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض من جديد – تحليل - 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بشكل قوي بعد ملامسة مستوى 0.7850 في الجلسات الماضية، ليكسر مستوى 0.7765 ويستقر دونه من جديد، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يستهدف مستوى 0.7615 مبدئياً.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون مستوى 0.7765.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط