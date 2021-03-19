شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر عقود خام برنت بشكل حاد يوم أمس ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 65.80 ويلامس مستوى 61.45، لنلاحظ أن السعر يجري تصحيح هابط لكامل الموجة الصاعدة من 35.71 إلى 71.35، وبالتالي، فإننا نتوقع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 62.94 سيؤكد فتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 60.20 ثم 57.75 كأهداف سلبية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الإشارة إلى أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية واختبار مناطق 65.75 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط