شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ضمن نموذج سلبي – تحليل - 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الفضة الأخير ضمن نموذج وتد صاعد تظهر ملامحه بالصورة، ويجري محاولات لكسر دعمه الآن، مما يدعم فرص استمرار السيناريو السلبي المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 25.50 ثم 24.55 كمحطات رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الاتجاه الهابط المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 26.70 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.30 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط