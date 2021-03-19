شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج إشارة تأكيد – تحليل - 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم علقت تداولات سعر الذهب بين دعم القناة اللحظية الصاعدة الذي يرتفع الآن إلى 1725.00 والمقاومة المحورية 1739.50، ويواجه تعارضاً بين المؤشرات الفنية، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يتمكن السعر من تخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1692.00، بينما يمثّل اختراق المقاومة مفتاح بدء موجة تصحيحية صاعدة وتحقيق مكاسب تبدأ عند 1765.00 وتمتد إلى 1800.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1755.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي