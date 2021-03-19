شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي بعد ملامسة مستوى 1.2365 يوم أمس، ليخترق مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة ويتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خال الجلسات القادمة، مستهدفاً اختبار مستوى 1.2605 كمحطة تالية.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2485 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2450 والمقاومة 1.2580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد