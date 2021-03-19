الاقتصاد

الدولار مقابل الين يستمر بالتذبذب – تحليل - 19-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الين على ثباته دون مستوى 109.22، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحقيق مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 107.70 بشكل رئيسي.

 

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 109.22 والثبات فوقه، مع التذكير بأن كسر 108.65 مطلوب لتعزيز التوقعات بالانخفاض.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.20 والمقاومة 109.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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