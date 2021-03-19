شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستمر بالتذبذب – تحليل - 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الين على ثباته دون مستوى 109.22، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحقيق مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 107.70 بشكل رئيسي.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 109.22 والثبات فوقه، مع التذكير بأن كسر 108.65 مطلوب لتعزيز التوقعات بالانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.20 والمقاومة 109.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط