شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعيد الاختبار – تحليل - 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية مساء يوم أمس ليعيد اختبار المقاومة المخترقة للقناة اللحظية الهابطة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا المستوى ليشكّل دعم جيد عند 1.3910، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مشارف مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه اللحظي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.4075 بشكل رئيسي، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 1.3910.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4010

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد