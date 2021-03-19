شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض من جديد – تحليل - 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بعد اختبار مستوى 1.1976 يوم أمس، ليتداول الآن قرب مستوى 1.1888، مع الإشارة إلى أننا نرجّح تجاوز هذا المستوى وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والذي يصل هدفه التالي إلى 1.1780.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو السلبي المقترح، والذي سيبقى قائماً وفعالاً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1976 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1830 والمقاومة 1.1980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط