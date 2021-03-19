شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والأسترالية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزلندية اليوم الجمعة حيث أدى ارتفاع عوائد السندات العالمية وبالأخص عائدات سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام والتي ارتفعت للأعلى لها منذ مطلع 2020 إلى توتر المعنويات بالإضافة لكون نزيف أسعار النفط أثقل بدوره على أسهم قطاع الطاقة.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تقلص الانكماش إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج تسارع ونيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الثاني/يناير، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.4%. بخلاف ذلك تتطلع الأسواق حالياً لقرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 18-19 آذار/مارس وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%.

كما يتطلع المستثمرين إلى كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والذي قد يتضمن أن يظهر تخفيف المركزي الياباني لسيطرته على عوائد السندات وتقليص شراء صناديق الاستثمار المتداولة ضمن تعديلات تهدف إلى جعل حزمة التحفيز أكثر استدامة، ومن المرتقب عقب الاجتماع بنصف ساعة أن يعقد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا مؤتمر صحفي للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزير الصحة الياباني نوريسيها تامورا بأن اللجنة الاستشارية للحكومة اليابانية حيال الإجراءات المضادة لفيروس كورونا وافقت الخميس على خطة للسماح بإنهاء حالة الطوارئ في منطقة طوكيو كما هو مقرر في 21 من آذار/مارس، ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا صرح الأربعاء الماضي بأن توافر أسرة المستشفيات قد تحسن في طوكيو وثلاثة محافظات مجاورة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 0.5% في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.6%، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك استراليا الاحتياطي عن نشرته الفصلية، وحديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت.

ونود الإشارة لكون كنت أفاد خلال الأسبوع الجاري بأن أسعار الفائدة السلبية ليست قيد النظر في استراليا وأن المركزي الاسترالي لن يرفع أسعار الفائدة لحين وصول مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) إلى ضمن النطاق المستهدف، وأنه قد يأخذ في الاعتبار استجابة مناسب إذا ما تدهورت معايير الإقراض، وأن تلك الاستجابة لن تكون سياسة نقدية، مضيفاً نحن في الحد الأدنى العقال لمعدل سياستنا وأن ارتفاع التضخم هو خبر سار.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.37% ليخسر 7.52 نقطة ويصل إلى المستوى 2,000.99، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.87% ليخسر هو الأخر 261.95 نقطة ويصل إلى المستوى 29,954.80.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.78% ليخسر 91.74 نقطة ويصل إلى المستوى 5,050.03، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.98% ليخسر هو الأخر 34.01 نقطة ويصل إلى المستوى 3,429.06.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.48% ليخسر 434.32 نقطة ويصل إلى المستوى 28,971.40، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.91% ليخسر هو الأخر 27.81 نقطة ويصل إلى المستوى 3,038.20.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.04% ليربح 4.52 نقطة ويصل إلى المستوى 12,500.66، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.37% ليخسر 24.91 نقطة ويصل إلى المستوى 6,721.00.