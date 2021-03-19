الاقتصاد

أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة.. 120-140 جنيها الكيلو

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القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم البلدى فى محلات الجزارة والهايبر ماركت اليوم الجمعة 19-3-2021 تشهد استقرارا قبل شهر رمضان المبارك، إضافة إلى زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى. 

 

 

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 120 - 140 جنيها  للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو. 

 

 

كما استقرت أسعار اللحم المفروم العادى يتراوح 110-125جنيها الكيلو، الكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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