شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس لـ1194 سفينة فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس في شهر يناير الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث بلغ عدد السفن العابرة نحو 1194 سفينة، بينما كانت 1181 سفينة فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت نحو 13 سفينة، بينما تراجع عدد ناقلات البترول العابرة ليصل إلى 400 ناقلة فى يناير الماضى، مقابل 464 ناقلة بترول.

وأوضحت البيانات الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حمولة السفن في يناير الماضي سجلت 104 مليون طن، بينما كانت 105 مليون طن في نفس الشهر عام 2020.

وتصدرت رسوم المرور فى قناة السويس، قائمة المتحصلات من النقد الأجنبى وبلغت قيمتها نحو 5 مليار و730 مليون دولار، حيث جاءت رسوم قناة السويس ضمن متحصلات النقد الأجنبى من قطاع النقل والذى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليار و599 مليون دولار.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن متحصلات شركات الطيران "خدمات الركاب" بلغت قيمتها نحو مليار و135 مليون دولار، و785 مليون دولار عبارة عن متحصلات شركات الملاحة المصرية "النوالين"، بالإضافة إلى متحصلات خدمات خط أنابيب سوميد بقيمة 165 مليون دولار، ثم متحصلات تأجير طائرات وبواخرس "خدمات موانئ- عمولات- مصاريف وكالة".

أما بالنسبة لمتحصلات النقد من الصادرات فقد بلغت نحو 21 مليار و351 مليون دولار، موزعة بين متحصلات الصادرات السلعية غير البترولية بواقع 16 مليار و973 مليون دولار، إلى جانب 4 مليار و45 مليون دولار متحصلات صادرات سلعية بترولية، إلى جانب 332 مليون دولار، متحصلات تموين السفن والطائرات الأجنبية بالوقود.