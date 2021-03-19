شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مستوى لعائد سندات الخزانة الأمريكية في 14 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الذهب 1%، الخميس، لينزل عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، إذ قوض صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1728.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1139 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس آذار عند 1755.25 دولار.

غير أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب زادت 0.2 بالمئة إلى 1739.90 دولار للأوقية.

وقال المحلل لدى كومرتس بنك كارستن فريتش «العامل المعاكس الرئيسي للذهب في الوقت الراهن هو صعود عوائد السندات. هذه أيضا علامة على أن سوق السندات تفقد الأمل والثقة في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي ورغبته في مواجهة التضخم».

وأضاف «لكن هذا أيضا سيكون بدوره شديد الإيجابية بالنسبة للذهب على المدى الطويل».

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.74 بالمئة للمرة الأولى منذ يناير 2020، في حين تقدم الدولار 0.3 بالمئة أمام عملات منافسة.

وقال مجلس الاحتياطي الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي على مسار تحقيق أسرع نمو في نحو 40 عاما، بينما أكد مجددا موقفه باتباع سياسة نقدية فائقة التيسير في ظل ارتفاع متوقع وإن كان مؤقتا في التضخم.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس «إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يزداد تفاؤلا وهذا لا ينذر بخير للذهب ويشير إلى أن الاتجاه النزولي من المرجح أن يستمر».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 2631.09 دولار للأوقية، ليواصل ارتفاعه لأعلى مستوى منذ الثاني من مارس آذار العام الماضي.

خفضت نورنيكل الروسية، أكبر منتج للبلاديوم، يوم الثلاثاء توقعاتها للإنتاج بسبب تشبع بالمياه في منجمين في سيبيريا.

ونزلت الفضة 0.7 بالمئة إلى 26.15 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1207.47 دولار.



تحركات الدولار

وعززت عوائد السندات الأمريكية الآخذة في الصعود الدولار، الخميس، مما ساعده على الانتعاش من أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكهنات بزيادة أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما يصل إلى 0.4 بالمئة إلى 91.671، من أدنى مستوى في أسبوعين عند 91.300 الذي بلغه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء.

ظلت بيتكوين عند المستوى المرتفع البالغ 58213.06 دولار بعد أن ارتفعت عن أدنى مستوى في أسبوع والذي سجلته يوم الثلاثاء البالغ 53221 دولارا.

وبدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكهنات عن أن تحسن الآفاق الاقتصادية قد يدفع البنك المركزي للعدول عن تحفيزه.

وتراجع اليورو إلى 1.19505 دولار من ذروة أسبوع عند 1.19900 دولار والتي سجلها بعدما ارتفع 0.6 بالمئة الأربعاء. ومقابل الين، صعد الدولار 0.3 بالمئة إلى 109.120 ين.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني دون تغير عند 1.3963 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى ذروة أسبوعين عند 0.7849 دولار أمريكي قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه. وفقد نظيره النيوزيلندي الزخم لبعض الوقت بعدما سجلت البلاد انكماشا مفاجئا في الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.7238 دولار أمريكي.