شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 7% بفعل تدهور توقعات «كورونا» في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي، الخميس، متكبدة أكبر خسائرها ليوم واحد منذ الصيف الماضي بفعل المخاوف المتنامية من تزايد إصابات كوفيد-19 في أوروبا وصعود الدولار الأمريكي.

أعادت عدة اقتصادات أوروبية كبيرة فرض الإغلاقات مع ارتفاع حجم الإصابات، في حي تتباطأ برامج التطعيم بسبب القلق من الآثار الجانبية للقاح أسترا زينيكا الذي كان مستخدما على نطاق واسع في أوروبا.

ولم يقتصر الأداء الضعيف على الخام، إذ فقد زيت التفدئة والبنزين أكثر من خمسة بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، «كان التصور السائد في هذه السوق هو الأفضل لتعافي الطلب. شرع الجميع في الاحتفال بتوزيع اللقاحات والحد من القيود. والآن في أوروبا، كادت الأوضاع تخرج عن مسارها تماما. إغلاقات في بولندا وإضراب إيطاليا وسط كل هذا الكلام والنظريات عن تعافي الطلب والذي رفع الأسعار.»

تراجعت العقود الآجلة لبرنت 4.72 دولار بما يعادل 6.9 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.28 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.60 دولار أو 7.1 بالمئة ليغلق على 60 دولارا للبرميل.

كلا العقدين منخفض أكثر من 11 بالمئة منذ الثامن مارس. وموجة الخسائر المستمرة منذ خمسة أيام هي الأطول لغرب تكساس منذ فبراير 2020 ولبرنت منذ سبتمبر 2020. وتأتي عقب تكوين المضاربين مراكز دائنة في عقود وخيارات الخام الأمريكي المتداولة ببورصة شيكاجو التجارية هي الأضخم منذ 2018.

المخزونات الأمريكية

وارتفعت مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي، إذ رفعت شركات التكرير الإنتاج مع عودة مزيد من المنشآت إلى العمل بعد عواصف عاتية في ولاية تكساس خلال فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: «إن مخزونات الخام زادت 2.4 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 12 مارس/ آذار، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين لارتفاعها ثلاثة ملايين برميل».

وتتزايد المخزونات عموماً منذ فبراير مع توقف نشاط شركات التكرير وبطء عودته في أعقاب العواصف، والتي تسببت في انقطاع الكهرباء عن الملايين وأودت بحياة العشرات.

كما أظهرت بيانات إدارة المعلومات أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 1.1 مليون برميل يومياً، وزادت معدلات تشغيل المصافي 7.1 نقطة مئوية، ما رفع إجمالي الطاقة المستغلة إلى 76.1 في المئة.

وقال توني هيدريك محلل أسواق الطاقة لدى «سي. إتش.إس هيدجينج»: «إن شركات التكرير تقطع مسافات كبيرة واضحة نحو التعافي، وأتوقع تواصل هذا الاتجاه لأسبوعين مقبلين».

وهبطت الأسعار بفعل تلك الأنباء؛ حيث نزل الخام الأمريكي 78 سنتا بما يعادل 1.2 في المئة إلى 64.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض برنت 85 سنتاً إلى 67.54 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات البنزين 472 ألف برميل، وذلك مقارنة مع توقعات أن تنخفض ثلاثة ملايين برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 255 ألف برميل، وذلك مقابل توقعات بتراجعه 3.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 219 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في «كاشينج» بولاية أوكلاهوما هبطت 624 ألف برميل.