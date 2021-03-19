شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الخام السعودية تبلغ ذروة 11 شهرا في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد الموقع الإلكتروني لمبادرة البيانات المشتركة أن صادرات السعودية من النفط الخام زادت في يناير للشهر السابع على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020.

ارتفعت صادرات الخام من أكبر مصدر له في العالم إلى 6.582 مليون برميل يوميا في يناير، من 6.495 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وزاد إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية إلى 7.75 مليون برميل يوميا في يناير، من 7.71 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

في غضون ذلك، ارتفاع إنتاج السعودية من الخام إلى 9.103 مليون برميل يوميا في يناير من 8.98 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

ونما استهلاك المصافي السعودية من الخام إلى 2.343 مليون برميل يوميا، في حين انخفضت مخزونات الخام إلى 137.207 مليون برميل في يناير.

تطبق السعودية، أكبر منتج في مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، خفضا طوعيا للإنتاج يبلغ مليون برميل يوميا في فبراير ومارس وأبريل من العام الجاري لدعم أسعار النفط.

وتقدم الرياض وسائر أعضاء أوبك أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

(رويترز)