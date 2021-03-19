شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الملاءة المالية للقطاع المصرفي تواصل التحسن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت قيمة الشيكات المتداولة عبر نظام المقاصة في الدولة بحوالي 5.2% على أساس شهري، وبنحو 18.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 82.22 مليار درهم عن عدد شيكات وصل إلى 1.77 مليون شيك، جرى تداولها خلال يناير عبر نظام مقاصة الشيكات في الدولة، مقابل 1.82 مليون شيك تم تداولها في ديسمبر من العام الماضي، وحوالي 2.07 مليون شيك تم تداولها في يناير 2020.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال يناير حوالي 14 مليار درهم، مقابل 13.51 مليار درهم في ديسمبر 2020، و17.95 مليار درهم في يناير من العام الماضي.

ووصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» إلى 13.92 مليار درهم، مقابل 17.1 مليار في ديسمبر 2020، و16.54 مليار درهم في يناير من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المركزي أن التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (يو إيه إي إف تي إس)، تجاوزت قيمتها 745.28 مليار درهم بواقع 468.46 مليار درهم تحويلات البنوك، و276.82 مليار درهم تحويلات الأفراد. وتراجعت قيمة التحويلات الإجمالية بحوالي 1.1% على أساس شهري في يناير 2021، مقابل 753.31 مليار درهم في ديسمبر 2020.

مؤشرات السلامة

وواصلت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي في الدولة التحسن في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب تقرير حديث من «المركزي»، متجاوزة بذلك تبعات الجائحة، وأظهر التقرير أن قيمة رسملة القطاع إلى الأصول «المقاسة» بالمخاطرة، ارتفعت في الربع الأخير 2020 إلى 18.1%. وكانت قد تراجعت في الربع الأول من 2020 إلى 16.9%، وهو أدنى مستوى تصل إليه منذ عام 2012.

وتفوق نسبة رسملة البنوك إلى الأصول «المقاسة» بالمخاطرة في نهاية يناير الماضي، المستوى الذي كانت عليه في نهاية عام 2019، حيث بلغت آنذاك حوالي 17.7%.

وارتفعت نسبة الشق الأول من رأس المال إلى إجمالي الأصول «المقاسة» بالمخاطرة إلى 17% مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 16.9% في الربع الثالث، و16.5% في نهاية الربع الأخير 2019.

وارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، إلى حوالي 15.4% في نهاية الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 14.3% في نهاية الربع الثالث، متفوقة على مستوياتها في نهاية 2019 التي وصلت إلى 15.2%.

ووصلت نسبة القروض المتعثرة مع نهاية الربع الأخير إلى 8.2% من إجمالي القروض (حوالي 142.4 مليار درهم) في نهاية الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 7.7% (136.57 مليار درهم) في الربع الثالث 2020.

الودائع

وارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي في الدولة بحوالي 3.9%، بواقع 8.5 مليار درهم، إلى 223.69 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي، مقابل 215.21 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وعلى أساس المقارنة السنوية (أي مقابل مستوياتها في يناير 2020)، وصل الارتفاع في الودائع الادخارية إلى 27.6%، بزيادة قدرها 48.36 مليار درهم.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن قيمة الودائع لأجل تراجعت في يناير 2021 بحوالي 3.9%، عن مستوياتها في نهاية العام الماضي إلى 592.4 مليار درهم، مقابل 616.59 مليار درهم في ديسمبر 2020. وتصل نسبة التراجع على أساس المقارنة السنوية إلى 16.8%، مقابل 711.78 مليار درهم في نهاية يناير 2020. وكانت الودائع لأجل واصلت التراجع منذ بداية الجائحة ثم عادت للارتفاع في ديسمبر من العام الماضي بحوالي 7.7%.

وفي المقابل ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب على أساس شهري في يناير الماضي بحوالي 3.8% إلى 723 مليار درهم، مقابل 696.88 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020. وبلغت نسبة الارتفاع على أساس المقارنة السنوية حوالي 16.4%، مقابل 621.17 مليار درهم في نهاية يناير 2020.

