???????????????? ???????????????????????????????????????????????? تتعاون مع KAD لإدارة وتشغيل أول فيستيڤال تاور في العاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - لضمان أعلى عائد استثماري للوحدات التجارية، اهتمت مجموعة النيل والاهرام للتطوير العقاري (???????????????? ????????????????????????????????????????????????) باختيار أكبر شركات الشرق الأوسط وهى شركة "كاد" (???????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????- ????????????)، لإدارة وتشغيل المنطقة التجارية بمشروعها أول فيستيڤال تاور في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلنت مجموعة النيل للتطوير العقاري إحدى كبرى الشركات العقارية في مصر تعاقدها مع "كاد" لإدارة وتشغيل المنطقة التجارية بمشروعها.

ويقع مشروع شركة النيل للتطوير العقاري، على مساحة أكثر من 18 ألف متر مربع بواجهة رئيسية 100 متر بمنطقة الأبراج السياحية في "داون تاون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي منطقة مميزة لإطلالتها على النهر الأخضر وعدد من المشروعات الهامة، ويتكون البرج من 36 دورًا بارتفاع 131 مترًا، ويضم وحدات تجارية (محلات ومطاعم وكافيهات)، ومكاتب إدارية وعيادات طبية وشقق فندقية، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة لخدمة العملاء ومرتادين البرج، تضاهي الموجودة بأشهر الأبراج المماثلة إقليميًا ودوليًا.

وتأسست شركة ‏"كاد" عام 2012 وتقدم الشركة خدمات استشارية للعقارات التجارية وتشرف على التنمية العقارية، بدءاً من الدراسات الاستباقية للأرض، وصولاً إلى تحقيق أعلى عوائد على الاستثمار من خلال تحديد خيارات مزيج التنوع السلعي المناسب للمول بناءً على الموقع وقوى العرض والطلب واحتياجات السوق، ويمتد دورها أيضًا إلى إدارة مُقدمي خدمات الآمن والصيانة والنظافة واعداد إستراتيجية التسويق بالإضافة إلى إدارة المراكز التجارية.

وقدمت شركة كاد خدماتها للكثير من المشروعات الكبرى ومنها: بوينت 9، وماكسيم مول، وبارك أڤنيو مول، وويست بارك مول، وبوليڤارد مول، وغيرها من أكبر المراكز التجارية.

وفي هذا السياق، يقول المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إنه في إطار سعي الشركة لإطلاق منتجات عقارية جديدة بمواصفات غير تقليدية، تختار شركاء ممن لديهم خبرات طويلة وسابقة أعمال بمشروعات ناجحة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما وأن السوق العقاري يحتاج لأفكار جديدة ومبتكرة خاصة في الأنشطة الإدارية والتجارية والفندقية، وهو ما تهدف الشركة تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال المهندس محمود طاهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن الشركة ترفع شعار الجودة أولًا لذا تحرص بعناية على اختيار الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعاتها، لتقديم أفضل جودة لعملائها في كافة المراحل بداية من مرحلة ما قبل التنفيذ وصولًا إلى مرحلة ما بعد البيع من خلال الاهتمام بالتعاقد مع أكبر شركة تشغيل في الشرق الأوسط بضمان أعلى عائد استثماري على الوحدات التجارية .

فيما قال كريم مأمون، رئيس القطاع التجاري لشركة النيل للتطوير العقاري، إن اختيار كبرى الشركات لإنشاء أول فيستيفال تاور في مصر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يزيد من تنافسية المشروع وثقة عملائنا في حرصنا على تقديم أفضل خدمات لهم، كما يتوافق مع استراتيجية الشركة في أن يصبح المشروع أيقونة للأبراج متعددة الاستخدمات في العاصمة الإدارية والقطاع العقاري عامة.

يذكر أن مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، قد أعلنتا في سبتمر عام 2018 دمج أصولهما ومشروعاتهما معًا، بهدف تعظيم الاستغلال الأمثل لمشروعات الشركتين المتنوعة، وتلبيه كافة مطلبات العملاء، وتمتلك الشركة محفظة مشروعات ضخمة تجاوز 100 مشروعًا بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تسليم أكثر من 35% من هذه المشروعات .