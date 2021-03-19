???????????????? ???????????????????????????????????????????????? تتعاون مع KAD لإدارة وتشغيل أول فيستيڤال تاور في العاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - لضمان أعلى عائد استثماري للوحدات التجارية، اهتمت مجموعة النيل والاهرام للتطوير العقاري (???????????????? ????????????????????????????????????????????????) باختيار أكبر شركات الشرق الأوسط وهى شركة "كاد" (???????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????- ????????????)، لإدارة وتشغيل المنطقة التجارية بمشروعها أول فيستيڤال تاور في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلنت مجموعة النيل للتطوير العقاري إحدى كبرى الشركات العقارية في مصر تعاقدها مع "كاد" لإدارة وتشغيل المنطقة التجارية بمشروعها.
ويقع مشروع شركة النيل للتطوير العقاري، على مساحة أكثر من 18 ألف متر مربع بواجهة رئيسية 100 متر بمنطقة الأبراج السياحية في "داون تاون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي منطقة مميزة لإطلالتها على النهر الأخضر وعدد من المشروعات الهامة، ويتكون البرج من 36 دورًا بارتفاع 131 مترًا، ويضم وحدات تجارية (محلات ومطاعم وكافيهات)، ومكاتب إدارية وعيادات طبية وشقق فندقية، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة لخدمة العملاء ومرتادين البرج، تضاهي الموجودة بأشهر الأبراج المماثلة إقليميًا ودوليًا.
وتأسست شركة "كاد" عام 2012 وتقدم الشركة خدمات استشارية للعقارات التجارية وتشرف على التنمية العقارية، بدءاً من الدراسات الاستباقية للأرض، وصولاً إلى تحقيق أعلى عوائد على الاستثمار من خلال تحديد خيارات مزيج التنوع السلعي المناسب للمول بناءً على الموقع وقوى العرض والطلب واحتياجات السوق، ويمتد دورها أيضًا إلى إدارة مُقدمي خدمات الآمن والصيانة والنظافة واعداد إستراتيجية التسويق بالإضافة إلى إدارة المراكز التجارية.
وقدمت شركة كاد خدماتها للكثير من المشروعات الكبرى ومنها: بوينت 9، وماكسيم مول، وبارك أڤنيو مول، وويست بارك مول، وبوليڤارد مول، وغيرها من أكبر المراكز التجارية.
وفي هذا السياق، يقول المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إنه في إطار سعي الشركة لإطلاق منتجات عقارية جديدة بمواصفات غير تقليدية، تختار شركاء ممن لديهم خبرات طويلة وسابقة أعمال بمشروعات ناجحة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما وأن السوق العقاري يحتاج لأفكار جديدة ومبتكرة خاصة في الأنشطة الإدارية والتجارية والفندقية، وهو ما تهدف الشركة تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال المهندس محمود طاهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن الشركة ترفع شعار الجودة أولًا لذا تحرص بعناية على اختيار الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعاتها، لتقديم أفضل جودة لعملائها في كافة المراحل بداية من مرحلة ما قبل التنفيذ وصولًا إلى مرحلة ما بعد البيع من خلال الاهتمام بالتعاقد مع أكبر شركة تشغيل في الشرق الأوسط بضمان أعلى عائد استثماري على الوحدات التجارية .
فيما قال كريم مأمون، رئيس القطاع التجاري لشركة النيل للتطوير العقاري، إن اختيار كبرى الشركات لإنشاء أول فيستيفال تاور في مصر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يزيد من تنافسية المشروع وثقة عملائنا في حرصنا على تقديم أفضل خدمات لهم، كما يتوافق مع استراتيجية الشركة في أن يصبح المشروع أيقونة للأبراج متعددة الاستخدمات في العاصمة الإدارية والقطاع العقاري عامة.
يذكر أن مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، قد أعلنتا في سبتمر عام 2018 دمج أصولهما ومشروعاتهما معًا، بهدف تعظيم الاستغلال الأمثل لمشروعات الشركتين المتنوعة، وتلبيه كافة مطلبات العملاء، وتمتلك الشركة محفظة مشروعات ضخمة تجاوز 100 مشروعًا بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تسليم أكثر من 35% من هذه المشروعات .