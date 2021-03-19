شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في ختام الجلسة بفعل ضغوط عائد سندات الخزانة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس بفعل ضغوط ارتفاع العائد على سندات الخزانة بالتزامن مع ارتفاع التضخم المتوقع من جانب الاحتياطي الاتحادي.



كان البنك المركزي قد رفع توقعاته لمؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي إلى 2.4% في عام 2021 مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.8%، لكنه توقع انخفاض المؤشر في عامي 2022 و2023 إلى 2% و2.1% على الترتيب.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.7% مما ضغط على أسواق الأسهم.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 45 ألف طلب إلى 770 الف طلب في الأسبوع الماضي.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 7.1% أو ما يعادل 4.60 دولار وأغلق الخام عند 60 دولارا للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.8 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 6.9% أو ما يعادل 4.72 دولار وأغلق عند 63.28 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.1 دولار وأقل سعر عند 64.9 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 153 نقطة) إلى 32862 نقطة، وسجل أعلى مستوى 33227 نقطة وأقل مستوى عند 32831 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 3% (ما يعادل 409 نقاط) إلى 13116 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13384 نقطة وأقل مستوى عند 13101 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 3915 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3969 نقطة وأقل مستوى عند 3910 نقاط.