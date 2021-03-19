شكرا لقرائتكم خبر عن "ليفت" تعلن تحقيق أكبر وتيرة نشاط في أسبوع منذ تفشي جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ليفت" خلال تداولات اليوم الخميس عقب إعلان الشركة عن نمو أسبوعي في وتيرة أعمالها بالولايات المتحدة هو الأكبر منذ تفشي جائحة كورونا.



وذكرت الشركة الأمريكية المنافسة لـ"أوبر" أنها تتوقع استمرار النمو في أنشطتها بفعل تخفيف قيود الإغلاق التدريجي في الولايات المتحدة حتى نهاية عام 2021.



وكشفت عن أنها سجلت أكبر نمو أسبوعي في أنشطتها بأمريكا منذ مارس/آذار عام 2002 أي عند بدء قيود الإغلاق التي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا.



وتتوقع "ليفت" أيضا تحقيق نمو قوي في الأسبوع القادم، وذلك مع انتعاش وتيرة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة مما يعزز الطلب على أعمالها.



تجدر الإشارة إلى أن "ليفت" توقعت في فبراير/شباط تسجيل أرباح قوية في الربع الثالث من عام 2021.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "ليفت" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الخميس عند 66.08 دولار، وسجل أعلى سعر عند 68.2 دولار وأقل سعر عند 65.5 دولار.