شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تعلن عن خطة استثمارية ضخمة بإنفاق 7 مليارات دولار في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "ألفابت" خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من إعلان محرك البحث الإلكتروني التابع للشركة "جوجل" عن خطة استثمارية ضخمة في الولايات المتحدة.



وكشفت "جوجل" عن نيتها استثمار 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة من أجل توفير عشرة آلاف وظيفة جديدة في العام الجاري على الأقل.



أعلنت شركة "جوجل" خطة لاستثمار 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة، لتوفير 10 آلاف وظيفة جديدة على الأقل هذا العام.



ورغم هذه الخطة الضخمة، إلا أنها أقل مما أعلنته "جوجل" في السابق منذ أشهر في عام 2020 باستثمار 10 مليارات دولار في أمريكا قبل تفشي جائحة "كورونا".



من جانبه، كشفت عمدة مدينة نيويورك "بيل دي بلاسيو" عن أن "جوجل" تعتزم استثمار 250 مليون دولار بإضافة ثلاثة آلاف موظف في مقرها بالمدينة في "هدسون سكوير".



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "ألفابت" بنسبة 2.9% وأغلق جلسة الخميس عند 2021.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 2063.7 دولار وأقل سعر عند 2019.1 دولار.