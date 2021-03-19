شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يغلق على انخفاض بعد 3 جلسات من الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الخميس بعد ثلاث جلسات من المكاسب حيث وقعت اليوم تحت وطأة الضغوط نتيجة ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكانت عقود القمح قد تلقت دعما من انتعاش الطلب الصيني على السلع الزراعية الأمريكية وسط توقعات بمزيد من الطلب خلال الفترة المقبلة.



هذا، وتستعد روسيا لوقف التدخل بقيود تنظيمية على صادراتها الزراعية من الحبوب، وذلك عندما تستقر الأسواق، بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين.



وفي سياق منفصل، خسرت صادرات القمح الأوكرانية نحو 10 دولارات لكل طن حتى الآن خلال الأسبوع الجاري نتيجة قيود الطلب من المستوردين والارتفاع في صادرات الحبوب الأوروبية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 1.7% إلى 6.30 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.41 دولار وأقل سعر عند 6.29 دولار.