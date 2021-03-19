شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 1% عقب بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وعلى الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.7% مما ضغط على أسواق الأسهم.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 45 ألف طلب إلى 770 الف طلب في الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.



كان الاحتياطي الاتحادي قد أبقى على الفائدة دون تغيير عند النطاق بين الصفر و0.25%، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأكبر في العالم إلى 6.5% في عام 2021 مقارنة بتوقعات سابقة عند نمو نسبته 4.2%.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.1% أو ما يعادل 29 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26.35 دولار للأوقية.