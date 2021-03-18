شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 18-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 18-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المؤسسات العربية والأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 666.781 مليار جنيه.



إيقاف تداول 16 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للدواجن، الشرقية-ايسترن كومباني، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العبور للاستثمار العقاري، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المهندس للتأمين، القاهرة للإسكان والتعمير، ارابيا انفستمنتس هولدنج، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شركة النصر للأعمال المدنية، إيقاف تداول 16 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للدواجن، الشرقية-ايسترن كومباني، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العبور للاستثمار العقاري، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المهندس للتأمين، القاهرة للإسكان والتعمير، ارابيا انفستمنتس هولدنج، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شركة النصر للأعمال المدنية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المؤسسات العربية والأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 666.781 مليار جنيه. البورصة تخسر 7 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المؤسسات العربية والأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 666.781 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.7 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.21%، والعرب على 6.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.89%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 18.02 مليون جنيه، 63.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 74 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 877.3 ألف جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 13250 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4204 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3047 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

الحديد والصلبقالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنه جاري التأكد من جدية شركة صحاري لتمويل تطوير الشركة بنظام BOT، وأنه جاري تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية. الحديد والصلبقالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنه جاري التأكد من جدية شركة صحاري لتمويل تطوير الشركة بنظام BOT، وأنه جاري تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الحفر الوطنية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 4.5 مليون سهم، 3468 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 252 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 105 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بالم هيلز للتعمير، 1.605 مليون سهم، 416.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، 1600 سهم، 53 سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 9 آلاف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، الحفر الوطنية، 1000 سهم، 3.3 مليون سهم، 4.5 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الشرقية-ايسترن كومباني، مدينة نصر للإسكان والتعمير، القابضة المصرية الكويتية، بيع الأولى عدد 1.3 مليون سهم خزينة، بيع الثانية عدد 94.4 ألف سهم للثانية وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه 2.88 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وتبيع الثالثة 458 ألف سهم بنسبة 0.045% من رأسمال الشركة، وبذلك تم بيع كامل رصيد أسهم الخزينة.





قناة السويسأعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، عن صدور أحكام قضائية برفض الطعنين رقم 23678 لسنة 89 ق المقام من المدعو أحمد ضياء الدين حسين وشركة الأهلى للاستثمارات ورقم 498 لسنة 90 ق المقام من شركة مصر للتأمين ضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا طعنًا على الحكم رقم 162 لسنة 11ق وبذلك يكون تم رفض جميع الطعون المرفوعة على الحكم رقم 162 لسنة 11 ق بما فيها الطعن رقم 112 لسنة 90 المقام من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون الحكم رقم 162 لسنة 11 ق والذي قضى بصحة الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة العادية بتاريخ 28 نوفمبر عام 2018، وقضى بصحة تشكيل مجلس إدارة الشركة قد أصبح نهائيًا وباتًا.





الشرقية للدخانقالت الشركة الشرقية-ايسترن كومباني، ردًا على ما نشر بشأن نية الحكومة إصدار رخصة جديدة لإنتاج السجائر في السوق المصرية، وأن الشركة الشرقية ستكون شريكًا في الشركة الجديدة، إنها إصدار الرخص التشغيلية في الدولة هو حق أصيل للحكومة المصرية من خلال هيئة التنمية الصناعية، وأنها ليست طرفًا في هذا القرار، ولا توجد لديها أي معلومات رسمية بخصوص هذا القرار، وفي حالة توافر معلومات أو اتصالات رسمية سيتم التعامل معها ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة والإفصاح عنها بالطرق المعتادة والعرض على الجمعية العمومية للمساهمين إن لزم الأمر.

وفي هذا السياق قررت إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشرقية – ايسترن كومباني والمنفذة قبل الإعلان المنشور بجلسة اليوم الخميس في تمام الساعة 11:29:05.

سيمو

قررت لجنة القيد بالبورصة، السير في إجراءات الشطب الإجبارى لشركة الشرق الأوسط للورق-سيمو، طبقاً للمادة (53) من قواعد القيد على أن تلتزم الشركة بإعداد دراسة قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل لشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع على أن يتم تنفيذ الشراء خلال الثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ اخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب.





ليفت سلابأعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب)، شراء المساهم محمود أحمد محمد شفيق 15 مليون سهم بسعر 0.523 جنيه بقيمة إجمالية 7.9 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهمة من 0.152% إلى 2.82%.

كما أعلنت المجموعة المصرية العقارية، شراء علي محمود عبد اللطيف محجوب، 3.3 مليون سهم بسعر 13.2146 جنيه بقيمة إجمالية 43.5 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 12.8707% إلى 21.0917%، منوهة إلى أن شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.