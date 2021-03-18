شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الزامل للصناعة" ترتفع 15% خلال العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الزامل للاستثمار الصناعي، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 15.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 159.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 138.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 60.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 27.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى تسجيل مبلغ قدره 43.2 مليون ريال وذلك لانخفاض في قيمة أصول رأسمالية وشهرة تجارية. بالإضافة إلى ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية بمبلغ 24.2 مليون ريال.

وتراجعت المبيعات إلى 3.4 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 4 مليار ريال خلال العام 2019.

هذا وحققت الشركة خلال الربع الرابع من العام 2020 أرباحاً صافية بلغت 8.9 مليون ريال، ولكن بسبب التعديلات الخاصة بانخفاض في قيمة أصول، فقد سجلت الشركة مبلغ 34.2 مليون ريال خسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 125.6 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 124.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.