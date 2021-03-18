شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الأسمنت العربية" تبحث توزيع 1.25 ريال للسهم في 11 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الأسمنت العربية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأحد الموافق 11 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توزيع أرباح بقيمة 125 مليون ريال خلال النصف الثاني من العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1.25 ريال للسهم، بما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 هو 225 مليون ريال، بما يعادل 22.5% من القيمة الإسمية للسهم، بواقع 2.25 ريال للسهم.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ‏2021‏.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 184.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 208.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف التسويقية بسبب زيادة كميات مبيعات التصدير وارتفاع مخصص الزكاة الشرعية في الشركة الأم، على الرغم من ارتفاع قيمة وكمية المبيعات في الشركة الام وارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية وانخفاض المصاريف العمومية والادارية وتكلفة التمويل.