شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً رغم صعود ملحوظ للدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والعائد على سندات الخزانة الأمريكية.



كان الاحتياطي الاتحادي قد أبقى على الفائدة دون تغيير عند النطاق بين الصفر و0.25%، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأكبر في العالم إلى 6.5% في عام 2021 مقارنة بتوقعات سابقة عند نمو نسبته 4.2%.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.7% مما ضغط على أسواق الأسهم.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 45 ألف طلب إلى 770 الف طلب في الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.4 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1732.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1754.2 دولار وأقل سعر عند 1716.6 دولار.