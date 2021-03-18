شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه بالتزامن مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس بالتزامن مع صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



كان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى على الفائدة دون تغيير عند النطاق بين الصفر و0.25%، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأكبر في العالم إلى 6.5% في عام 2021 مقارنة بتوقعات سابقة عند نمو نسبته 4.2%.



وتوقع البنك نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% في عام 2022 مقارنة بتقديرات سابقة عند نمو بنسبة 3.2%، لكنه خفض التوقعات إزاء النمو في عام 2023 إلى 2.2% من 2.4% في السابق.



من ناحية أخرى، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.7% مما ضغط على أسواق الأسهم.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 45 ألف طلب إلى 770 الف طلب في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.