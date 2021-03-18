شكرا لقرائتكم خبر عن مزايدة قد تنهي احتكار «الشرقية للدخان» في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * شركات سجائر بمصر تطالب رئيس الوزراء بتجميد المزايدة المزمعة

* تطلب دراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع

* مصدر: التقدم للمزايدة خلال 30 يوماً وإرساء الرخصة في يونيو



كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز، الخميس، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، طرحت مزايدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بما قد يكسر احتكار الشرقية للدخان لصناعة السجائر بالبلاد.

وفي خطاب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس/آذار، طلبت أربع شركات تبيع السجائر في مصر تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.

وقالت الشركات - وهي أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع - إن المزايدة لا تتسم بالعدالة، وتخالف قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70 بالمئة، مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.

وتشترط المزايدة المزمعة مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24 بالمئة من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز.

وانتقدت الشركات في خطابها اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن على الشركة الفائزة، قائلين إنه يخلق حالة من الاحتكار ويضر بمناخ الاستثمار.

وبحسب الرسالة، تشترط المزايدة أيضاً ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت الشركات إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ إن تلك الطاقة «لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر».

وتتضمن الشروط أن يكون سعر منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بما لا يقل عن 50 بالمئة من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية، مع عدم طرح رخصة جديدة لمدة عشر سنوات من حصول الشركة الفائزة على الترخيص، وفقاً للخطاب.

وقال مصدر بإحدى شركات السجائر الأجنبية في مصر لرويترز «تم إبلاغنا بالمزايدة مطلع مارس/آذار والتقديم لها سيكون خلال 30 يوماً وإرساء الرخصة سيكون في يونيو/حزيران 2021».

(رويترز)