شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دبي للإحصاء يحصل على ختم «100 % لا ورقية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، ورفعاً لمستوى الفاعلية والكفاءة في الأداء الحكومي، حقق مركز دبي للإحصاء إنجازاً جديداً بحصوله على ختم «100% لا ورقية» ضمن أربع جهات حكومية تم منحها الختم من قبل دائرة دبي الذكية، وذلك نتيجة لتنفيذها كافة متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بنسبة 100% في فترة قياسية بلغت تسعة أشهر فقط.

وفي هذه المناسبة، قال طارق الجناحي، نائب المدير التنفيذي، الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في مركز دبي للإحصاء: «ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتحويل حكومة دبي إلى حكومة خالية من المعاملات الورقية بنهاية 2021، بدأنا العمل في تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بمركز دبي للإحصاء في شهر فبراير الماضي 2020».

وأضاف الجناحي: «مع بداية الإعلان عن انطلاق المجموعة الرابعة التي ضمت مركز دبي للإحصاء و9 جهات حكومية، قام المركز بتشكيل فريق عمل داخلي يتولى الإشراف على تنفيذ استراتيجية التحول اللاورقي وخطتها التشغيلية والتنفيذية على مستوى المركز وتم وضع مستهدف لطباعة آخر ورقة في مركز دبي للإحصاء بنهاية عام 2020، لافتاً إلى أن فريق العمل نجح في تحويل التحديات التي رافقت انتشار جائحة كوفيد-19 إلى فرص، حيث استثمرنا ظروف الجائحة لتعزيز إجراءات التحول اللاورقي وتسريع الخطة التنفيذية بنسبة 200%.، مؤكداً إن الإجراءات والعمليات والخدمات التي تم إعادة هندستها لتواكب هذا التطور أثبتت فاعليتها وأصبحت أكثر كفاءة بعد تطبيق معايير التحول اللاورقي.

مراحل التحول

وأوضح نائب المدير التنفيذي، الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في مركز دبي للإحصاء قائلاً:«بدأ الفريق العمل على وضع خطة شاملة للتحول والتي شملت على أربع مراحل رئيسية، أولاً: أتمتة كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحويلها إلى خدمات رقمية بالكامل، حيث لا يتطلب الحصول عليها تقديم أي معاملة ورقية أو حضور شخصي للمركز، وثانياً: إزالة جميع الطابعات في إدارات المركز بشكل تدريجي والتي تضمنت أيضاً تنظيم ورش توعوية للموظفين لتوعيتهم بأهمية تقليل طباعة الأوراق أثناء العمل، وثالثاً: إلغاء جميع النماذج الورقية المستخدمة داخلياً وتبديلها بنماذج إلكترونية، وأخيراً: تفعيل التوقيع الإلكتروني لكافة موظفي المركز من خلال ترقية حسابات موظفي المركز الخاصة بالهوية الرقمية إلى حسابات موثوقة ذات تواقيع معتمدة».

وخلال تسلمه وفريق عمل دبي للإحصاء ختم «100% لاورقية» بحضور يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ووسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية خلال زيارتهم للمركز، أشاد طارق الجناحي بالدعم الاستشاري والتقني الذي قدمته دبي الذكية لتحقيق هذا الهدف الطموح.

أرقام

تم رصد 17,201 ورقة تم طباعتها في المركز في بداية فبراير 2020، لينجح المركز في تقليل عدد الأوراق المطبوعة بنسبة59% في الشهر الأول من التحول ليصل عدد الأوراق إلى 6,994 ورقة تم طباعتها في مارس. ومع خفض عدد الطابعات في المركز إلى النصف وأتمتة كافة النماذج الورقية وصل عدد الأوراق المطبوعة في المركز في شهر يونيو إلى 915 ورقة مطبوعة في كافة إدارات المركز، ومع الانتهاء من مرحلة تفعيل التواقيع الإلكترونية لموظفي المركز وإزالة الطابعات بنسبة 90% نجح المركز في خفض عدد الأوراق إلى 189 ورقة مطبوعة في نهاية سبتمبر 2020، ليشهد المركز طباعة آخر ورقة في مركز دبي للإحصاء في العشرين من أكتوبر 2020.