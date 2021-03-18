شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تطور سواراً إلكترونياً لدعم نظارات الواقع المعزز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة فيسبوك، الخميس إنها طورت سوار معصم سيُزود بخصائص للتحكم في نظارتها للواقع المعزز المتوقع طرحها في وقت لاحق هذا العام.

وذكرت الشركة في منشور أن مرتديي السوار سيكون بمقدورهم التفاعل مع العالم الافتراضي بأصابع اليد. وسيتيح السوار أيضا رصد إشارات عصبية تفسر أيماءات وحركات معقدة من اليد.

ويمثل الإعلان تطورا من فيسبوك في سباق محتدم بين عمالقة شركات التكنولوجيا وخاصة أبل وأمازون وجوجل.

كانت فيسبوك قد قالت في السابق إن النظارات الذكية ستحتاج للاعتماد على أجهزة مثل الهواتف في المستقبل المنظور بسبب قيود منها عمر البطاريات والحرارة الناجمة عن عملية المعالجة.

(رويترز)