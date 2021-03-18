شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات إيجابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين، بما في ذلك الصناعة وقطاع الخدمات والاستهلاك والاستثمار، بهامش كبير على أساس سنوي في يناير وفبراير، وذلك وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة مؤخراً.

وحتى مع أخذ المؤشرات المنخفضة للفترة نفسها من العام الماضي بالاعتبار، من الواضح أن العوامل الرئيسية للاقتصاد لا تزال تحافظ على نمو مطرد منذ مستويات ما قبل الوباء. وهذا يعني أنه بعد أكثر من عام من الجهود المضنية لتحقيق التوازن بين الوقاية من الوباء والسيطرة عليه مع إنعاش الاقتصاد، بدأت الصين تستعيد زخمها التنموي.

ومن المشجع أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، وهو أحد المؤشرات القليلة التي لم تتحسن حتى نهاية العام الماضي، ارتفع بنسبة 33.8 % في الشهرين الأولين من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 6.4 % في الشهرين الأولين عن العام الذي قبله، وهذا يجعل متوسط نمو المبيعات السنوي خلال العامين الماضيين 3.2 %.

كما زادت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون يوان (3.08 مليون دولار)، بنسبة 35.1 % على أساس سنوي في أول شهرين من هذا العام، بارتفاع 16.9 % عن نفس الفترة من عام 2019. وهذا يعني أن متوسط النمو السنوي على مدى العامين الماضيين كان 8.1 %، وهو معدل مرتفع نسبياً مقارنة بما كان عليه في السنوات الأخيرة، مما يدل على تعزيز العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي.

وعلّق صانعو السياسات آمالاً كبيرة على ناتج صناعات قطاعين رئيسيين على وجه الخصوص وهما التكنولوجيا الفائقة وتصنيع المعدات، لقيادة النمو المدفوع بالابتكار في الصين وكلاهما يفوق أداء القطاع الصناعي ككل.

وعلى الرغم من أن وضع العمالة لا يزال يمثل تحدياً، إلا أن معدل البطالة في المناطق الحضرية منذ بداية العام انخفض بمقدار 0.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع خلق 1.48 مليون فرصة عمل. ويعد قطاع الخدمات، الذي نما بمعدل 6.8 % سنوياً في المتوسط خلال العامين الماضيين، أكبر مساهم في نمو التوظيف.

على مدار الشهرين الماضيين، شهد أهم أربعة شركاء تجاريين للصين، وهم رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، نمواً سريعاً في التجارة معها، وبلغت التجارة الخارجية للبلاد 5.44 تريليون يوان (836.7 مليار دولار)، بزيادة 32.2 % على أساس سنوي، ومن بينها زيادة الصادرات بنسبة 50.1 % لتصل إلى 3.06 تريليون يوان، وأصبحت الولايات المتحدة الوجهة الأولى لصادرات الصين.

تشاينا ديلي