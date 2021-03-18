شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك تستقر بالأسهم.. و«اتصالات» يختبر الـ 21 درهماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعمت أسهم البنوك مؤشرات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، لتمتص بذلك تأثير تراجعات العقار والاتصالات في آخر جلسات الأسبوع، على وقع عمليات جني أرباح خاطفة لبعض الأسهم لاسيما «اتصالات» وتراجع على أثرها من أعلى مستوى له في تاريخه بعد أن وصل سعره إلى 21.16 درهم، ليستقر في ختام الجلسة عند 20.9 درهم.

وبلغت سيولة الأسهم الإجمالية 1.59 مليار درهم منها 1.322 مليار في أبوظبي و267.48 مليون في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 323 مليون سهم منها 204.68 مليون سهم في أبوظبي و118.34 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك عبر تنفيذ 6266 صفقة.

سوق دبي 0.12% +

2603.91 نقطة

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.12% عند مستوى 2603.91 نقطة مع صعود أسهم البنوك فقط أمام انخفاضات العقار والنقل. وجاء ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.72% و«دبي الإسلامي» 0.42%.

كما لوحظ ارتفع قطاع الاتصالات 1.12% مع ارتفاع سهم «دو» بالنسبة ذاتها. في وقت استقر قطاع الاستثمار مع استقرار كل من «سوق دبي المالي» و«شعاع» و«دبي للاستثمار».

وعلى العكس، هبط قطاع العقار 0.87% مع تراجع «إعمار للتطوير» 2.17% و«إعمار مولز» 1.69% و«داماك» 3.5% و«ديار» 1.14% و«الاتحاد العقارية» 0.76%، في الوقت الذي استقر فيه «إعمار العقارية». كما هبط قطاع النقل 1.8% متأثراً بتراجع «العربية للطيران» 2.34% و«أرامكس» 1.53% في مقابل صعود «الخليج للملاحة» 1.45%.

سوق أبوظبي 0.18% -

5735.69 نقطة

بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.18% إلى 5735.69 نقطة متأثراً بتراجع أسهم العقار والاتصالات أمام ارتفاعات أسهم البنوك والطاقة والاستثمار. وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 1.14% مع هبوط سهم «اتصالات».

كما انخفض العقار 1.07% نتيجة انخفاض سهم «الدار» 1.07% و«رأس الخيمة العقارية» 1.13%. وفي المقابل، صعد قطاع البنوك بنسبة طفيفة 0.04% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.14% رغم انخفاضات أبوظبي التجاري 0.48% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%.

وارتفع قطاع الطاقة 0.15% نتيجة ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.46%، على الرغم انخفاض «طاقة» 0.72% و«دانة غاز» 0.13%. وزاد قطاع الاستثمار 1.06% بعد صعود «العالمية القابضة» 1.11% و«إشراق» 0.57% و«الواحة كابيتال» 0.84%.

إفصاحات - أقر مجلس إدارة «ميثاق للتأمين التكافلي» مقترح زيادة رأس مال الشركة نقداً من 150 مليون درهم حتى 400 مليون درهم.

- أوصى مجلس إدارة «الشارقة للتأمين» توزيع أرباح نقدية 7% من رأس المال عن عام 2020 بواقع 7 فلوس للسهم الواحد.

- تنظر الجمعية العمومية لشركة «أسمنت رأس الخيمة» في 11 إبريل القادم في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.

- يجتمع مجلس إدارة «طيران أبوظبي» 23 مارس الجاري لمناقشة فرصة استثمارية استحواذية محتملة.

- تعقد عمومية «دار التأمين» 12 إبريل القادم للنظر في مقترحات توزيع أرباح نقدية 4% للسهم من رأس المال بحدود 4.75 مليون درهم.

توجه السيولة

وعلى صعيد الأسهم الأكثر تداولاً في سوق أبوظبي، ظلت الصدارة من نصيب «أبوظبي الأول» بقيمة 345.58 مليون درهم مغلقاً عند 14.7 درهم، تلاه الدار العقارية بتداولات بقيمة 300.8 مليون درهم ليغلق عند 3.7 درهم، ثم العالمية القابضة بتداولات قدرها 182.5 مليون درهم ليغلق عند 50.05 درهم.

هذا وبلغت التداولات على سهم اتصالات 180.89 مليون درهم، مع وصول سعره في مطلع الجلسة إلى 21.16 درهم قبل أن يقفل عند مستوى 20.9 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر التداولات الإمارات دبي الوطني بقيمة 61 مليون درهم مغلقاً عند 11.8 درهم، تلاه دبي الإسلامي بسيولة بلغت 47.6 مليون درهم وأغلق عند 4.8 درهم،، ثم إعمار العقارية الذي اجتذب 41.6 مليون درهم وأقفل عند مستواه السابق 3.65 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 7.5% مغلقاً عند 2.15 درهم فيما جاء في مقدمة الأسهم المراجعة الشارقة للأسمنت بنسبة 10% إلى 0.666 درهم.

وسجل الإمارات للمرطبات أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 15% ليغلق عند 17.25 درهم، فيما كان «بي إتش مباشر» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.91% إلى مستوى 0.327 درهم.

الجنسيات

على صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 118.23 مليون درهم محصلة شراء، منها 117.3 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و900 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 118.23 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 940 ألف درهم فقط محصلة بيع الخليجيين و117.29 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 26.16 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.69 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و15.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين و316 ألف درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الاجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 26.16 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 2.3 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 61.57 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 61.57 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 2.3 مليون درهم محصلة بيع.