شكرا لقرائتكم خبر عن أرديرن: «إكسبو 2020 دبي» فرصة لإعادة الاتصال بالعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن معرض «إكسبو 2020 دبي» سيكون فرصة لبلادها لإعادة الاتصال ببقية العالم في عالم ما بعد «كوفيد ـ 19».

وأوضحت أرديرن في إفادة إعلامية الخميس: «نحن هنا اليوم لإثبات حضور نيوزيلندا وتجديد التزامنا بمعرض إكسبو 2020»، مشيرة إلى أن الحدث الذي سينطلق في وقت لاحق من هذا العام، مخصص ليكون منصة انطلاق للبلدان في الأسواق الدولية وسيعرض ما هو فريد في نيوزيلندا. وأضافت: «سيكون هذا الحدث فرصة للبلاد لإعادة اتصالها بالعالم».

وقالت إنه من المتوقع أن يتخلل المعرض مزيج من المشاركة عبر الإنترنت، في حين أن توقيت الحدث يعني أن بلادها في وضع أفضل للمشاركة. وخصصت الحكومة النيوزيلندية ميزانية قدرها 53 مليون دولار للمشاركة في المعرض، إلا أن تأجيله أضاف تكاليف إضافية.

وصممت شركة «جاسماكس» للهندسة المعمارية، الجناح النيوزيلندي الواقع في منطقة الاستدامة في إكسبو، واستكمل العمل فيه بنسبة 95% في ديسمبر الماضي. (وكالات)