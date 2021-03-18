شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: 2022 عام التعافي الكامل لاقتصاد الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد مصرف الإمارات المركزي في تقرير حديث له أن اقتصاد الإمارات بدأ بالفعل التعافي من تبعات الجائحة في الربع الأخير من العام الماضي مع عودة النشاط الاقتصادي، وتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة بحوالي 2.5% هذا العام و3.5% في العام المقبل، بعد انكماش قدر «المركزي» معدله بحوالي 5.8% في العام الماضي. وبحسب تقديرات المصرف المركزي سجل الاقتصاد غير النفطي للدولة انكماشاً بحوالي 5.7% في 2020 نتيجة تبعات الجائحة وتدابير الإغلاق الاقتصادي لاحتواء تفشي الفيروس. ورجح أن ينمو الناتج غير النفطي للإمارات بحوالي 3.6% هذا العام، و3.9% في العام المقبل.

وأوضح أن الفضل في الارتفاع المتوقع في نمو الناتج غير النفطي يرجع لزيادة الإنفاق، والتحسن في مستويات الائتمان والتوظيف، إضافة إلى الاستقرار النسبي في أسواق العقارات بالدولة العائد إلى تحسن مستويات الثقة والاستعدادات لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

نمو الاقتصاد 2.5% هذا العام و3.5% في المقبل

وأكد أن عام 2022 سيكون عام التعافي الكامل، مرجعاً الفضل في ذلك إلى تواصل الارتفاع في مستويات الإنفاق المالي والنمو الصحي للائتمان المصرفي والتحسن القوي في مستويات التوظيف، واستعادة ثقة قطاعات الأعمال، إضافة إلى تواصل فعاليات معرض «إكسبو 2020» في العام المقبل. ولفت إلى أن الدولة باعتبارها مركزاً سياحياً رئيسياً في المنطقة فستكون مرشحة للاستفادة من استضافة مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال المركزي في المراجعة الاقتصادية الفصلية للربع الأخير من العام الماضي إن مؤشر أسعار المستهلك سجل انكماشاً بحوالي 2.2% في الربع الأخير 2020. وقال إن الموازنة المالية حتى الربع الثالث من 2020 سجلت عجزاً بحوالي 4.6 مليار درهم نتيجة تراجع العائدات بحوالي 38% إلى 67.8 مليار درهم في الوقت الذي تراجع فيه الإنفاق بحوالي 21.7% إلى 72.4 مليار درهم.

وأكد من جهة أخرى أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي حافظت على مستويات صحية بفضل خطة الدعم التي طرحها مصرف الإمارات المركزي لمساعدة عملاء البنوك على تجاوز تبعات الجائحة والتي جرى تمديدها حتى نهاية يونيو من العام الجاري. ولفت إلى أن مستويات الائتمان والودائع الإجمالية في القطاع المصرفي بالدولة سجلت ارتفاعات على أساس المقارنات السنوية، وإن تراجعت على أساس فصلي في الربع الأخير من العام الماضي.

3.6 % نمو الناتج غير النفطي في 2021

وقال إن التحويلات الشخصية من الدولة تراجعت بحوالي 4.1% في الربع الأخير من العام الماضي، أو بما يعادل 1.7 مليار درهم على أساس المقارنة السنوية، ليصل على 39.1 مليار درهم مقابل 40.8 مليار درهم في الربع الأخير من 2019، وذلك نتيجة انخفاض التحويلات من شركات الصرافة خلال الفترة بحوالي 5.6 مليار درهم في الوقت الذي زادت فيه التحويلات عبر البنوك بما قيمته 4 مليارات درهم.

