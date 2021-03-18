شكرا لقرائتكم خبر عن سانت كاترين.. أيقونة السياحة الدينية في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: عيد عبد الحليم

تعد سانت كاترين واحدة من أجمل المناطق المصرية، لما لها من شهرة عالمية، نظراً لوجود أحد أهم الأديرة فيها، وكذلك لموقعها الجغرافي المميز، ما يجذب إليها السائحين من أنحاء العالم.

يقع دير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، أسفل جبل كاترين، وهو أعلى الجبال في مصر، ويدير الدير رهبان من الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية. وينسب الدير إلى «القديسة كاترين» التي عاشت في القرن الرابع الميلادي. ولمنطقة كاترين قيمة أثرية مهمة فهي تضم مجموعة من الآثار الدينية النادرة، ويحتوي دير سانت كاترين على كنيسة تاريخية تضم هدايا قيمة من ملوك وأمراء العالم على مر العصور الذين زاروه في فترات تاريخية متتابعة، كذلك توجد فيه ثريات من الفضة، وبداخله توجد «بئر موسى»، وحولها أشجارة تسمى «شجرة موسى» نسبة إلى نبي الله موسى، عليه السلام.

وتعد الكنيسة الكبرى أقدم الآثار المسيحية في مصر، ويرجع تأسيسها إلى عهد الإمبراطور جستيان في القرن السادس الميلادي، وهي مصممة على النظام المعماري «البازيليكا» الروماني، وتقع الكنيسة في الجزء الشمالي من الدير وتعرف باسم كنيسة التجلي، ويوجد بداخلها صفان من الأعمدة التي يصل عددها إلى 12 عموداً، بعدد شهور العام، ويوجد في جوانبها أربعة هياكل يحمل كل منها اسم القديسين.

وفي صدر الكنيسة خيمة مستديرة سقفها مزين بالفسيفساء، كما توجد على حوائطها كتابات دينية، والفسيفساء الموجودة في سقف الكنيسة هي من أجمل الفسيفساء في العالم. وتحت القبة المزينة بالفسيفساء يوجد التابوت الذي يضم جثة القديسة كاترين داخل صندوقين من الفضة، في أحدهما جمجمتها وفوق الصندوق تاج من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة، ويحتوي الآخر على يدها اليسرى، وقد ملئت بالخواتم الذهبية والفصوص الثمينة. وفي الجانب الآخر يوجد صندوقان من الفضة وبداخلهما الهدايا الثمينة التي أهديت للدير، كما توجد في الكنيسة مجموعة من أجمل الأيقونات وأندرها والتي تصل إلى نحو 150 أيقونة يعود عدد منها إلى العصر البيزنطي، كما توجد في المكان أيضاً الكنيسة الصغيرة التي بنيت فوق جبل موسى. أما «كنيسة الموتي» فعبارة عن حجرة تحفظ فيها جماجم الرهبان، وفيها 6 مقابر كما، يوجد بجوار الدير مسجد الحاكم بأمر الله الذي بني في العصر الفاطمي، بالطوب اللبن، والحجر الجرانيتي.

مخطوطات نادرة توجد في الدير مكتبة من أهم المكتبات الفكرية في العالم، وفيها مجموعة من المخطوطات النادرة، وتقع جنوب الكنيسة الكبيرة وتضم كذلك عدداً من الوثائق والمخطوطات التاريخية والجغرافية والفلسفية، إضافة إلى 200 وثيقة وفرمان أهداها الولاة الفاطميون للدير، كما توجد في الدير أيضاً معصرة لاستخراج الزيوت من شجر الزيتون، وحديقة واسعة.

وتحيط بالدير مجموعة من الجبال منها جبل موسى، أكثر الجبال شهرة في مصر والذي يعلو سطح البحر ب7363 قدماً، وسمي بجبل موسى نسبة لسيدنا موسي عليه السلام، لأنه ناجى ربه عليه أربعين يوماً، وتسلم فيه الألواح ليبلغ رسالة ربّه إلى قومه. أما جبل كاترين فيبلغ ارتفاعه 8563 قدماً فوق سطح البحر. أما محمية سانت كاترين فتبلغ مساحتها نحو 4300 كيلومتر، وتستغل هذه المساحة في الرحلات والسفاري والتمتع بالطبيعة، وركوب الخيل والجمال، كما تضم هذه المحمية العديد من النباتات الطبيعية النادرة ومنها الحبك والعجرم والبشيران والعتوم والطرفة والزعتر. وتوجد فيها مجموعة من الحيوانات البرية مثل الغزلان والثعالب والوعول والأرانب البرية والذئاب والقنفذ، ومجموعة من الزواحف، ومجموعة من أنواع الطيور مثل الصقور والنسور والقطا، وغيرها، كما تعد المحمية من أهم الأماكن التي يوجد فيها نباتات طبية وأعشاب تستخدم في صناعة الأدوية، التي باتت تجذب العلماء في الفترة الأخيرة.