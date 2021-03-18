شكرا لقرائتكم خبر عن الكحل.. علاج وزينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: بكر المحاسنة

عرفت المرأة الكحل منذ القِدم، واستخدمته لتزين عينيها، وعلاج بعض الأمراض التي كانت تصيب العين، حيث يساعد الكحل في قتل الجراثيم التي تتعرّض لها العيون بشكل مستمر، مما يخفف من حدوث الاحتقانات المرضية، ويبقى البصر جيداً، فضلاً عن قدرته على إنبات الرموش بسبب خصائصه الدوائية التي تؤثر في البشرة، فتنبِّه وتُنَشِّط بصلة الشعر، مما يكون عاملاً في نموها وثباتها.

وعن طرق صناعة الكحل في الماضي، تقول الوالدة مريم ناصر أم خميس: الكحل كان يصنع من «الصل» المستخرج من الحيتان، حيث يشكل الكربون المتجمع من دخان احتراق «الصل» مادة الكحل، ويوضع «الصل» في قارورة، ثم يتم إدخال فتيل في القارورة، ويثبت الفتيل عند الفوهة باستخدام عجينة التمر، ويشعل الفتيل، وتثبت فوقه قِدْرٌ مقلوبة، وبمسافة تحد من ذهاب الدخان أو «السناج» خارج حدود القِدْر، ولا تمنع اشتعال الفتيل، وبعد أن يكتمل اشتعال الصل في القارورة، تُرفع القِدْر، ويوضع قليل من السمن في داخله، ليسهل جمع «السناج» وتحويله إلى حبيبات صغيرة تكون مادة الكحل.

وتضيف مريم: بعض الناس كانوا يصنعون الكحل من حجر «الأثمد»، الذي كان يُجلب من جبال السعودية، ويكون عبارة عن حجارة صغير، تُفْرَك لتصبح ناعمة جداً، وبعدها يصفى الكحل في قماش، ويوضع في قنينة زجاجية صغيرة.

وكان يوضع الكحل في العين بواسطة «المكحل»، الذي يحفظ في المكحلة، وهي وعاء يوضع فيه مسحوق الكحل، وتُصنع المكحلة من الخشب، وذلك قبل استخدام المكاحل الجديدة المتنوعة الأشكال مثل الفضية وسميت بالمِرْوَد. ويُشكل المكحل بتقطيع أغصان شجرة السدر اليابس إلى أعواد بعد تجريد العود من الشوائب بالسكين، وتشكيله على شكل لولبي نحيف، ويكون مدبباً في أعلاه، وشبه ثخين في أسفله، حتى يصبح طول العود 4 سنتيمترات.