شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعجاب» و«البلوك» و«الشير».. أسلحة افتراضية تدمر الواقع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

كلمات جديدة أضيفت إلى لغتنا المعاصرة، بينها «الإعجاب»، «البلوك»، «الشير»، «بلكته»، «بلكني»، «لايكت له»، وغيرها من المصطلحات المشتقة من رحم ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، باتت تستخدم أيضاً على أرض الواقع للتعبير عن حالات الخصام أو الوصف الجيد، ولعل قوة هذه الكلمات تعود إلى أنها تعبر بالفعل عن سلوكيات اجتماعية انتقلت من العالم الافتراضي إلى الواقعي بما فيها من استسهال التعاطي مع العلاقات، إضافة إلى استخدام المواقع كوسيلة للنيل من الآخرين بطرق مختلفة، أكثرها انتشاراً يهدف إلى السخرية والتجاهل، كما نقرأ في السطور التالية.

تعقيد العلاقات على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر أشد تأثيراً وقسوة منه في الواقع حسب منى حماد، «ربة منزل»، وترى أن هذا عائد إلى تسلح الآخرين بشاشاتهم التي تخفي حقيقتهم، وتقول: «التواصل الواقعي يخلق رادعاً أمام الآخر له علاقة بالمعرفة والتواصل الشخصي والاحترام والخجل وحتى الخوف من اختراق حدود هذا الآخر، لكن خلف الشاشة تضعف هذه المواجهة وبالتالي يستبيح الكثيرون إيذاء الآخرين بطرق مختلفة، كالتعليقات السلبية، أو الاستفزاز غير المباشر والتجاهل، و«البلوك» وغيرها».

وترى علا سرحان، «ربة منزل»، أن البلوك صار رمزاً للمرحلة بطريقة ما، فكثيراً ما نرى أشخاصاً على «فيسبوك» بشكل خاص يهددون الأصدقاء الذين لا يتفاعلون على منشوراتهم بالبلوك وكأنهم يتكرمون عليهم بهذه الصداقة الافتراضية، عدا عن أنه أصبح الوسيلة الأسهل للتعبير عن الغضب بين الأصدقاء الأقرب، فمن يتشاجر أو يغضب من أحد يسارع على الفور إلى «البلوك» لينهي هذه العلاقة على مختلف وسائل التواصل، والحقيقة أن هذه الحالة جعلت العلاقات بين الناس تبدو هشة وقابلة للإلغاء في أي لحظة.

ولعل التجاهل والتهميش يعتبر من الأساليب المؤذية التي يعانيها البعض على وسائل التواصل، حسب زياد محمد، «موظف»، ويقول: «السهولة باتت تحكم علاقات اليوم، بسهولة يكوّن الناس آلاف الأصدقاء على هذه الصفحات، وبسهولة يتجاهلون ويتخلصون ممن لا يريدونهم، وهذا ينعكس على العلاقات الحقيقية للأسف، فتجاهل التعليقات أو المنشورات صار سبباً مستتراً للخصام والتباعد لدى الكثيرين».

أما محمود خضر، مدير محل، فيرى أن الذكاء الاجتماعي يجب أن يحكم حضورنا على مواقع التواصل كما هو في الواقع، ويقول: «على كل شخص أن يتحمل مسؤولية حضوره واستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه الصفحات تتيح لكل مستخدم ميزة التمتع بالخصوصية حسب رغبته، وقبل هذا عليه أن يتعامل معها بشيء من الحرص فلا يضيف الأشخاص قبل التأكد من هويتهم وتصفح حساباتهم، لكن معظم الناس يهتمون بالعدد على حساب النوع وهذا ما يسبب المشاكل».

الأهل والمعارف

يجب التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كأنها بيوت لها حرمة، وأي شخص يسيء التصرف يجب أن يعرف حدوده ويلقى العقوبات، والإمارات كانت سباقة في فرض القوانين الرادعة للانتهاكات التي تحدث على هذه الصفحات حسب ليندا حمادة، أخصائية اجتماعية، وتقول: «لا شك أن وسائل التواصل باتت تمتلك تأثيراً كبيراً على معظم الناس، فالجمهور الذي ينتظر الشخص موافقته وتشجيعه على ما يفعل لم يعد مقتصراً على الأهل والمعارف؛ بل أصبح يمتد إلى شريحة أوسع خلف الشاشات، وهذا الجمهور غير المرئي يمتلك مفاتيح الثقة بالنفس في كثير من الأحيان، وهذا ما يمنحه سلطة التأثير السلبي والإيجابي، من التجاهل إلى النقد السلبي الكيدي وغيرها من السلوكيات التي يصعب حصرها، والتي قد تؤثر في صاحبها لدرجة دفعه للانسحاب من هذا العالم الافتراضي وفقدان الثقة بالنفس، عدا عن الانتهاكات الأكثر ضرراً كالتنمر والتشهير والسرقة والنصب وغيرها من التجاوزات التي أفرزها هذا العالم، والتي كان لابد من إيجاد ضوابط لها خاصة فيما يتعلق بالحسابات الوهمية».

ضغوط نفسية

أوضح د. أحمد فلاح العموش، أستاذ علم الجريمة في جامعة الشارقة، أن الضغوط النفسية والاجتماعية التي تسببت بها التغييرات التي رافقت جائحة «كورونا» أثرت في المجتمع بشكل عام، فتضاعف الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي اللجوء لهذا العالم الافتراضي، والاندماج داخل منظومة العلاقات الناعمة - كما يطلق عليها - لسهولة الخوض فيها دون إدراك مخاطر هذه العلاقات التي تتعلق بكونها افتراضية، وبالتالي فهي غير محكومة بالضوابط التي تتحلى بها العلاقات المباشرة. وعن الطريقة التي نحصن بها أنفسنا من الأذى النفسي أو الاجتماعي أو التورط بهذه العلاقات، يقول: «المنطق يدعونا بتأمل المشكلة من الخارج، ولا نتعلق بمواقع التواصل وهذه العلاقات الوهمية غالباً، وذلك بسبب افتقاد التوازن الداخلي والتواصل الاجتماعي المباشر، والحل يكمن في العودة إلى الذات، بالبحث عن طرق جديدة لتغيير روتين الحياة اليومية».