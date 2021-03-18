شكرا لقرائتكم خبر عن فيرموزيتش : بني ياس لا يتأثر بغياب بيدرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

ما زال حتا في عنق الزجاجة في آخر ترتيب أندية دوري الخليج العربي برصيد 8 نقاط فقط مع تبقي 5 جولات ، وسيكون حتا مطالباً بتحقيق الفوز عندما يحل ضيفاً السبت على بني ياس في أبوظبي ضمن الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي.

يبتعد حتا عن الفجيرة الثالث عشر وعجمان الثاني عشر ولكل منهما 11 نقاط ، وسيكون صراع القاع على أشده بين الفرق الثلاثة ، وتبقت لحتا أربع مباريات قوية بخلاف مباراة السبت مع بني ياس ، حيث سيواجه الظفرة والشارقة واتحاد كلباء والعين توالياً.

وأوضح الصربي فلاديمير فيرموزيتش المدير الفني لفريق حتا أن المباراة ستكون صعبة بلا شك، مبيناً أن غياب مهاجم الفريق المميز جواو بيدرو لن يؤثر كثيراً في أداء بني ياس.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : وتبقت لنا مباريات كلها صعبة ، ليس هناك وقت كاف للتحضير بين المباريات، بسبب الظروف الحالية نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وعلينا التأقلم مع هذا الوضع.

وأضاف: بني ياس فريق كبير وينافس على اللقب وهو فريق مميز ومنظم ويقوده مدرب كبير، يقدمون الأفضل حتى الآن في الدوري، الفريق لديه جودة عالية في كل الخطوط ،

وغياب جواو بيدرو لن يؤثر في الفريق ، تألق بني ياس في الدوري لا يعود لبيدرو وحده بل لجميع اللاعبين.

وزاد: من جانبنا حضرنا جيداً للمباراة ، لم تعد لدينا فرص كثيرة ، تبقت لنا 5 مباريات في الدوري وعلينا الحصول على النقاط لتقوية حظوظنا في البقاء ضمن أندية دوري الخليج العربي.

ومن ناحية أن فريق حتا لا يملك حظوظاً كبيرة مثل عجمان والفجيرة للبقاء في دوري المحترفين قال فيرموزيتش: نقف خلف عجمان والفجيرة بفارق ثلاث نقاط بالتالي هما أفضل حالاً من فريقنا، ولكن في كرة القدم كل شيء وارد، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين ويمكن أن نحقق ما نصبو إليه بالصعود إلى المنطقة الدافئة ونبقى ضمن أندية المحترفين.

وعن ضغط المباريات وهل يؤثر في الفريق قال فيرموزيتش: يجب ألا نفكر كثيراً في هذا الأمر أنه ينطبق على جميع الفرق ، علينا التفكير بطريقة إيجابية، وأن نركز فقط في المباريات المتبقية لنا في الدوري.

وسيكون حتا متوفراً على جميع اللاعبين، بينما سيغيب عن المباراة فقط الأرجنتيني برايان راميرز بسبب الإيقاف.