شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وليد: مهمتنا ليست مستحيلة وحتا على قدر التحدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

رأي محمد وليد حارس فريق حتا أن غياب مهاجم بني ياس جواو بيدرو، لن يجعله يخوض المباراة بأريحية كما يتوقع البعض، مبيناً أن فريق بني ياس يضم مهاجمين مميزين بخلاف بيدرو.

ويلتقي حتا، مساء السبت، مع بني ياس في أبوظبي ضمن الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي، ويملك حتا 8 نقاط في الترتيب الأخير لأندية الدوري ويتطلع لتحسين مركزه والابتعاد عن منطقة الهبوط رغم أنه في موقف صعب مع تبقي 5 جولات على نهاية الدوري.

وقال محمد وليد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: مهمتنا ليست مستحيلة، نعم هي صعبة، ولكن في كرة القدم لا يوجد مستحيل، وحتا سيكون على قدر التحدي، علينا الإيمان بحظوظنا في البقاء هناك 15 نقطة في الملعب يمكن أن تغير الكثير إذا نجحنا في حصدها، أو حصد جزء منها يجعلنا في موقف جيد، سنقدم كل ما عندنا فيما تبقى من مباريات ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بني ياس.

وأضاف: جواو بيدرو مهاجم مميز ولكن بني ياس يملك أيضاً مهاجمين غيره في مستوى عال، من جانبي أحترم المنافسين، وأعمل دائما على إيقاف كرات المهاجمين التي تهدد مرماي، هذه وظيفتي بغض النظر عن المهاجم ، لذلك لا يشكل غياب بيدرو فارقاً كبيراً بالنسبة إلي.