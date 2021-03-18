شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 18-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 18-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المؤسسات العربية والأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 666.781 مليار جنيه.



إيقاف تداول 16 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للدواجن، الشرقية-ايسترن كومباني، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العبور للاستثمار العقاري، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المهندس للتأمين، القاهرة للإسكان والتعمير، ارابيا انفستمنتس هولدنج، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شركة النصر للأعمال المدنية، إيقاف تداول 16 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للدواجن، الشرقية-ايسترن كومباني، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العبور للاستثمار العقاري، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المهندس للتأمين، القاهرة للإسكان والتعمير، ارابيا انفستمنتس هولدنج، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شركة النصر للأعمال المدنية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المؤسسات العربية والأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 666.781 مليار جنيه. البورصة تخسر 7 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المؤسسات العربية والأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 666.781 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.7 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.21%، والعرب على 6.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.89%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 18.02 مليون جنيه، 63.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 74 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 877.3 ألف جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 13250 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4204 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3047 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 27.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 16.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.51%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 32.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.45%.

- اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 20.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.07%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.034 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.10%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشرقية - ايسترن كومباني بسعر إغلاق 12.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.85%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.60%.

- سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.54%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 10.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.64%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.42%.