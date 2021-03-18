شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعمق خسائره إلى أكثر من 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعمق الخام خسائره نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين بزيادة قدرها 400 ألف برميل.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى نحو 1.7% ليوسع العائد مكاسبه إلى أعلى مستوى في نحو 13 شهرا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 16:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.5% إلى 61.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 64.8 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 4.1% إلى 65.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.1 دولار وأقل سعر عند 64.9 دولار.