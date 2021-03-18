شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "مدينة نصر" و"عامر" و"جي بي اوتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وارتفع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 462.503 مليون شهادة، عامر جروب إلى 226.678 مليون سهم، جي بي أوتو إلى 179.454 مليون سهم، فيما تراجع رصيد شهادات البنك التجاري الدولي إلى 149.66 مليون سهم، نعيم القابضة للاستثمارات المالية إلى 97.976 مليون سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 337.855 مليون سهم، المجموعة المالية هيرميس القابضة 186.010 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.643 مليون سهم، وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية 122.908 مليون سهم، حديد عز 74.864 مليون سهم، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر 1.974 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المؤسسات العربية والأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 666.781 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.7 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.21%، والعرب على 6.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.89%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 18.02 مليون جنيه، 63.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 74 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 877.3 ألف جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 13250 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4204 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3047 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.