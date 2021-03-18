شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: انطلاق معرض "أهلا رمضان" من 1-15 أبريل بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الغرفة التجارية بالجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة لافتتاح معرض "أهلا رمضان" لتقديم السلع الرئيسية لشهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وحصول المستهلك على نسب خصم تصل حتى 25% من سعر السلعة الأصلي .

وصرح محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بأن المعرض هذا العام سيبدأ في الفترة من الأول من أبريل وحتى 15 أبريل القادم، مشيرا إلى أن المعرض سيتم إقامته بشارع فيصل وذلك على مساحة 2000 متر مربع ومشاركة أكثر من 80 عارض، موضحا أن المعرض سيضم جميع المنتجات من ياميش رمضان وإضافة إلى معظم السلع الغذائية من سكر وزيت ودقيق ومكرونات وغيرها، إضافة بلح رمضان وغيرها من المنتجات التي تهم المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إمبابي في بيان للغرفة إلى أنه تم الاتفاق مع العارضين على تقديم خصومات للمستهلك خلال فترة المعرض تتراوح بين 25-30% من الأسعار الرسمية للسلعة، موضحا أن الفائدة بذلك تعم على الجانبين، المستهلك سيحصل على السلعة مخفضة، بينما سيستفيد التاجر من زيادة نسبة مبيعاته من خلال المعرض.