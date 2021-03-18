شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على الدولار الأسترالي رغم صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف، وتضغط قوة العملة الأمريكية على نظيرتها الأسترالية رغم صدور بيانات اقتصادية قوية بسوق العمل.



وكشفت وزارة العمل الأسترالية عن أن الاقتصاد أضاف 88.7 ألف وظيفة خلال شهر فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 30.5 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وانخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 5.8% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر عند 6.3% دون تغيير.



وتلقت العملة الأمريكية دعما من صدور بيان الاحتياطي الاتحادي أمس والذي توقع من خلاله نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 6.5% في عام 2021 مقارنة بتوقعات سابقة عند نمو نسبته 4.2%.



وتوقع البنك نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% في عام 2022 مقارنة بتقديرات سابقة عند نمو بنسبة 3.2%، لكنه خفض التوقعات إزاء النمو في عام 2023 إلى 2.2% من 2.4% في السابق.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7791، وسجل أعلى سعر عند 0.7850 وأقل سعر عند 0.7763.